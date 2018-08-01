В Казани в аварии пострадали три человека

По правилам дорожного движения 20-летний водитель «КИА» должен был уступить дорогу «Шкоде».

Но неопытный водитель, получивший удостоверение на право управлять транспортным средством всего два месяца назад, не обратил внимание на дорожный знак «Уступи дорогу».

В результате столкновения корейская иномарка отлетела с перекрестка в сторону дома, сбив ограждение между дорогой и тротуаром.