В Казани в аварии пострадали три человека
Две иномарки — «КИА» и «Шкода» столкнулись во вторник, 31 июля, в 22.55 на перекрестке улиц Фукса и Карла Маркса.
Две иномарки — «КИА» и «Шкода» столкнулись во вторник, 31 июля, в 22.55 на перекрестке улиц Фукса и Карла Маркса.
По правилам дорожного движения 20-летний водитель «КИА» должен был уступить дорогу «Шкоде».
Но неопытный водитель, получивший удостоверение на право управлять транспортным средством всего два месяца назад, не обратил внимание на дорожный знак «Уступи дорогу».
В результате столкновения корейская иномарка отлетела с перекрестка в сторону дома, сбив ограждение между дорогой и тротуаром.
Три приятеля водителя оказались в больнице с травмами различной степени тяжести: 18-летний молодой человек получил тупую травму живота, 19-летняя девушка получила ушиб головы и еще один 18-летний молодой человек получил травму шейного отдела позвоночника, сообщили в ГИБДД УМВД Казани.