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17:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани в аварии пострадали три человека

Две иномарки — «КИА» и «Шкода» столкнулись во вторник, 31 июля, в 22.55 на перекрестке улиц Фукса и Карла Маркса.

По правилам дорожного движения 20-летний водитель «КИА» должен был уступить дорогу «Шкоде».

Но неопытный водитель, получивший удостоверение на право управлять транспортным средством всего два месяца назад, не обратил внимание на дорожный знак «Уступи дорогу».

В результате столкновения корейская иномарка отлетела с перекрестка в сторону дома, сбив ограждение между дорогой и тротуаром.

Три приятеля водителя оказались в больнице с травмами различной степени тяжести: 18-летний молодой человек получил тупую травму живота, 19-летняя девушка получила ушиб головы и еще один 18-летний молодой человек получил травму шейного отдела позвоночника, сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

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