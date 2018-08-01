СК начал проверку в отношении авиадебошира c рейса «Москва-Сочи»

Источник: РИА Новости

«Организована доследственная проверка по признакам преступления… “хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте”», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 августа на борту самолета рейса «Москва-Сочи» мужчина нарушал общественный порядок и в результате был снят с борта самолета.