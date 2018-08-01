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17:16 (мск), источник: РИА Новости

СК начал проверку в отношении авиадебошира c рейса «Москва-Сочи»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи организовали проверку в отношении авиадебошира с рейса «Москва-Сочи», который из-за нарушения порядка был снят с борта самолета, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Организована доследственная проверка по признакам преступления… “хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте”», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 августа на борту самолета рейса «Москва-Сочи» мужчина нарушал общественный порядок и в результате был снят с борта самолета.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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