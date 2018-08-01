СК начал проверку в отношении авиадебошира c рейса «Москва-Сочи»
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи организовали проверку в отношении авиадебошира с рейса «Москва-Сочи», который
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи организовали проверку в отношении авиадебошира с рейса «Москва-Сочи», который
«Организована доследственная проверка по признакам преступления… “хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте”», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 1 августа на борту самолета рейса «Москва-Сочи» мужчина нарушал общественный порядок и в результате был снят с борта самолета.
Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.