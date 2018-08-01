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13:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Смерть московского журналиста Сергея Грачева в Нижегородской области не носит криминального характера, — СК РФ

Смерть московского журналиста Сергея Грачева в Нижегородской области, по предварительным данным, не носит криминального характера. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 1 августа 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Тело 38-летнего журналиста было обнаружено на территории Кстовского района 31 августа. При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Корреспондент ИД «Аргументы и факты» Сергей Грачев пропал 21 июля во время рабочей командировки в Нижний Новгород. По словам коллег журналиста, он приехал освещать фестиваль «Горький fest». Последний раз его видели выходящим из отеля Sheraton в центре города. 27 июля следственное управление СК Рф по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту его исчезновения.

Напомним, что 23 июля в районе Сенной площади был найден со следами насильственной смерти нижегородский журналист Денис Суворов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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