Смерть московского журналиста Сергея Грачева в Нижегородской области не носит криминального характера, — СК РФ

Тело 38-летнего журналиста было обнаружено на территории Кстовского района 31 августа. При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Корреспондент ИД «Аргументы и факты» Сергей Грачев пропал 21 июля во время рабочей командировки в Нижний Новгород. По словам коллег журналиста, он приехал освещать фестиваль «Горький fest». Последний раз его видели выходящим из отеля Sheraton в центре города. 27 июля следственное управление СК Рф по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту его исчезновения.