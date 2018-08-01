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17:28 (мск), источник: Интерфакс

Махинации при выдаче займов выявлены в Татарстане

Казань. 1 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Татарстанские полицейские задержали подозреваемого в махинациях с выдачей займов пострадавшим рухнувших банков, сообщает в среду пресс-служба МВД республики.

Стражи порядка установили, что после ликвидации двух банков с целью поддержки коммерческих организаций, пострадавших при отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности, в некоммерческой микрокредитной организации была разработана программа, предусматривающая займы для пострадавших юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«С января по май 2017 года директорам трех фирм было предложено получить за денежное вознаграждение в сумме 900 тыс. рублей, займы в микрокредитной организации под видом пострадавших на общую сумму 9 млн рублей. При этом пострадавшими от деятельности данных банков они не являлись», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что после передачи «откатов» организациям были выданы займы на 9 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу.

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