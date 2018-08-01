Иркутянина, открывшего стрельбу в микрорайоне Зеленый, отправили в СИЗО

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История, которая на днях произошла в микрорайоне Зеленый в Иркутске, получила продолжение. Напомним, днем 30 июля всех переполошили звуки выстрелов. Стрельбу устроил житель одной из девятиэтажек. Из окон своей квартиры он начал палить по припаркованным автомобилям и людям. Территорию оцепили полицейские, спецназ Росгвардии, а также военнослужащие. В процессе переговоров стрелявшего удалось уговорить сложить оружие, а потом и скрутить. Известно, что он целился в полицейского, который пришел его утихомирить. По этому факту на мужчину завели уголовное дело.

— Старший следователь требовал заключить под стражу иркутянина, посягнувшего на жизнь сотрудника правоохранительных органов, — сообщают в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

И вот решение — стрелка отправили на два месяца в СИЗО. Это мера необходимая, суд учел и данные о личности обвиняемого, и состояние его здоровья, и семейное положение, и род занятий, и отрицательную характеристику по месту жительства. Кроме того, находясь на свободе он мог оказать давление на потерпевшего и свидетелей.