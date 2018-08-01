Полуголая москвичка закатила концерт в Толмачево

О разгуле русских туристов снимают фильмы. Однако даже самым креативным сценаристам не приходит в голову написать то, что на самом деле устраивают авиадебоширы. «Достаточно часто встречаются случаи неадекватного поведения под действием алкогольного опьянения среди пассажиров как авиа-, так и железнодорожного транспорта. Необходимо обратить внимание, что, находясь в состоянии опьянения на транспорте, граждане подвергают опасности себя и окружающих, — говорит начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД РФ по Сибирскому ФО Анна Щербакова. — В зависимости от поведения гражданина он может подвергаться как административной, так и уголовной ответственности. Так, хулиганство на транспорте может быть наказано штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо лишением свободы на тот же срок». Подробнее о приключениях авиадебоширов можно прочитать здесь.