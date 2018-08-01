В Уфе ограбили квартиру ректора одного из ведущих вузов России

Как сообщил редакции «Вести-Башкортостан» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в одном из жилых домов Ленинского района города.

По предварительной информации, следов взлома на двери нет — злоумышленники могли подобрать ключ. Из помещения были похищены норковая шуба и драгоценности. Общая сумма ущерба сейчас устанавливается. Добавим, что по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».