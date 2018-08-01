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13:47 (мск), источник: Om1.ru

В Омске возбудили уголовное дело по ДТП, где столкнулись скорая и Lada

У водителя скорой сняли отпечатки пальцев и отпустили под обязательство о явке. Ведется расследование.

Вчера, 31 июля, в полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло еще 10 апреля в этом году, в час ночи на пересечении улиц Менделеева и Заозерной. Напомним, за рулем медицинского авто ГАЗ-322174 находился 30-летний водитель, который ехал на вызов. Мужчина пытался проехать через пересечение на красный свет, в этот момент на перекрестке появился 60-летний водитель за рулем Lada Largus.

В результате ДТП водитель Lada и его пассажиры сильно пострадали. Один из них, 33-летний мужчина, получил перелом рукоятки грудины, переломы 1, 2, 3 ребер, закрытый перелом левой ключицы и другие повреждения, уточнили в полиции.

В МВД также подчеркнули, что водитель скорой помощи дактилоскопирован и отпущен под обязательство о явке.

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