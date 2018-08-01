В Омске возбудили уголовное дело по ДТП, где столкнулись скорая и Lada

Вчера, 31 июля, в полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло еще 10 апреля в этом году, в час ночи на пересечении улиц Менделеева и Заозерной. Напомним, за рулем медицинского авто ГАЗ-322174 находился 30-летний водитель, который ехал на вызов. Мужчина пытался проехать через пересечение на красный свет, в этот момент на перекрестке появился 60-летний водитель за рулем Lada Largus.