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15:25 (мск), источник: Кубань 24

Туапсинские полицейские изъяли у приезжей 144 свертка с героином

Еще десять свертков 42-летняя приезжая из Ростовской области успела спрятать в тайниках на территории района.

Правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что женщина может быть причастна к сбыту наркотиков. Сведения подтвердились. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на автодороге Джубга — Сочи около поселка Южного полицейские остановили автомобиль, в салоне которого женщина ехала в качестве пассажира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В личных вещах пассажирки полицейские обнаружили и изъяли 26 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Также при осмотре места временного проживания задержанной правоохранители нашли и изъяли еще 118 свертков с аналогичным веществом. В мобильном телефоне женщины обнаружили адреса тайных закладок, расположенных на территории Туапсинского района. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции.

Правоохранители установили все тайники и изъяли пакеты с наркотиком. Проведенное исследование установило, что изъятое является героином общей массой около 70 г. Задержанная пояснила полицейским, что приобрела наркотик в интернете, чтобы его сбыть.

В ее отношении возбудили уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанную заключили под стражу. Ведется следствие.

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