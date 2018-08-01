Туапсинские полицейские изъяли у приезжей 144 свертка с героином
Еще десять свертков 42-летняя приезжая из Ростовской области успела спрятать в тайниках на территории района.
Еще десять свертков 42-летняя приезжая из Ростовской области успела спрятать в тайниках на территории района.
Правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что женщина может быть причастна к сбыту наркотиков. Сведения подтвердились. В ходе проведения
В личных вещах пассажирки полицейские обнаружили и изъяли 26 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Также при осмотре места временного проживания задержанной правоохранители нашли и изъяли еще 118 свертков с аналогичным веществом. В мобильном телефоне женщины обнаружили адреса тайных закладок, расположенных на территории Туапсинского района. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции.
Правоохранители установили все тайники и изъяли пакеты с наркотиком. Проведенное исследование установило, что изъятое является героином общей массой около 70 г. Задержанная пояснила полицейским, что приобрела наркотик в интернете, чтобы его сбыть.
В ее отношении возбудили уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанную заключили под стражу. Ведется следствие.