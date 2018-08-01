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13:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре вандалы разрисовали обновленный парк Щорса

Неизвестные хулиганы «украсили» входную группу парка пошлыми картинками и нецензурными надписями.

В Самаре вандалы продолжают привносить свое в недавно обновленные общественные пространства. Ранее они «украсили» своими художествами новый скейт-парк в Струковском саду и обновленный памятник самолету Ил-2, а теперь они добрались до парка Щорса, ремонт в котором был завершен только перед началом чемпионата мира по футболу.

Так, на днях неизвестные хулиганы разрисовали пошлыми картинками и нецензурными надписями обновленную входную группу, которая находится со стороны улиц Спортивной и Урицкого. Об этом в своем Твиттере сообщили представители МАУ «Парки Самары».

Сотрудники учреждения призывают самарцев не оставаться равнодушными к актам вандализма, сообщая о них в полицию.

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