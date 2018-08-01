В Самаре вандалы разрисовали обновленный парк Щорса
Неизвестные хулиганы «украсили» входную группу парка пошлыми картинками и нецензурными надписями.
Неизвестные хулиганы «украсили» входную группу парка пошлыми картинками и нецензурными надписями.
В Самаре вандалы продолжают привносить свое в недавно обновленные общественные пространства. Ранее они «украсили» своими художествами новый
Так, на днях неизвестные хулиганы разрисовали пошлыми картинками и нецензурными надписями обновленную входную группу, которая находится со стороны улиц Спортивной и Урицкого. Об этом в своем Твиттере сообщили представители МАУ «Парки Самары».
Сотрудники учреждения призывают самарцев не оставаться равнодушными к актам вандализма, сообщая о них в полицию.