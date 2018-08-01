В Самаре вандалы разрисовали обновленный парк Щорса

В Самаре вандалы продолжают привносить свое в недавно обновленные общественные пространства. Ранее они «украсили» своими художествами новый скейт-парк в Струковском саду и обновленный памятник самолету Ил-2, а теперь они добрались до парка Щорса, ремонт в котором был завершен только перед началом чемпионата мира по футболу.