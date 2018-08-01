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13:48 (мск), источник: Интерфакс

Детский санаторий в Уфе задолжал сотрудникам около 5 млн рублей зарплаты, возбуждено уголовное дело

Уфа. 1 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам санаторно-оздоровительного лагеря «Салют» в Уфе, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в среду.

«Установлено, что руководство детского лагеря с августа прошлого по февраль этого года частично не выплачивало 33 сотрудникам заработок, задолжав свыше 4,1 млн рублей. В этот же период времени 28 работников полностью не получили зарплату более чем за 2 месяца или получили выплаты меньше МРОТ. Размер задолженности перед ними составил около 580 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по ч.ч. 1,2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Также в отношении санатория возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудовых прав), а в адрес директора организации внесено прокурорское представление с требованием погасить долг по оплате труда.

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