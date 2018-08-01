Детский санаторий в Уфе задолжал сотрудникам около 5 млн рублей зарплаты, возбуждено уголовное дело

«Установлено, что руководство детского лагеря с августа прошлого по февраль этого года частично не выплачивало 33 сотрудникам заработок, задолжав свыше 4,1 млн рублей. В этот же период времени 28 работников полностью не получили зарплату более чем за 2 месяца или получили выплаты меньше МРОТ. Размер задолженности перед ними составил около 580 тыс. рублей», — говорится в сообщении.