На Урале неизвестное существо напало на монастырь и загрызло уток-«пингвинов»

«Выжила лишь одна уточка. Ее сейчас выхаживают в монастыре. У нее перекушено горло и сломано крыло, но она жива пока что. Говорят, что утки пытались спастись, они разбежались. Они пытались спрятаться, их в разных местах находили», — цитирует сайт «Первый областной» собеседника с места происшествия.

Кто расправился с пернатыми, в монастыре с уверенностью сказать не могут. Рядом с обителью — лес, где водятся хорьки и ласки.

«Мы предполагаем, что как раз ласка и убила наших уточек. Остались характерные следы — птицы были задушены, а их кровь словно высосали», — цитирует издание монахиню Варсонофию.