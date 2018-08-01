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13:54 (мск), источник: ЕАН

На Урале неизвестное существо напало на монастырь и загрызло уток-«пингвинов»

В Троицке Челябинской области неизвестное животное загрызло 11 уток породы пингвин, которые жили в Свято-Казанском женском монастыре.

«Выжила лишь одна уточка. Ее сейчас выхаживают в монастыре. У нее перекушено горло и сломано крыло, но она жива пока что. Говорят, что утки пытались спастись, они разбежались. Они пытались спрятаться, их в разных местах находили», — цитирует сайт «Первый областной» собеседника с места происшествия.

Кто расправился с пернатыми, в монастыре с уверенностью сказать не могут. Рядом с обителью — лес, где водятся хорьки и ласки.

«Мы предполагаем, что как раз ласка и убила наших уточек. Остались характерные следы — птицы были задушены, а их кровь словно высосали», — цитирует издание монахиню Варсонофию.

Стоит отметить, что обитель охраняет немецкая овчарка по кличке Мухтар, однако ей не удалось защитить птиц. Теперь сестры хотят усилить охрану и завести рэт-терьера.

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