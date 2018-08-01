Ушел под землю: в Новосибирске под «КамАЗом» провалился асфальт

Днем в среду, 1 августа, в неприятности в Ленинском районе попал водитель «КамАЗа»: под грузовиком у дома № 8 на улице Планировочной провалился асфальт.

— Переднее правое колесо мусоровоза ушло под асфальт, — сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». — В итоге грузовик перегородил проезд, оставив лишь одну узкую полосу для движения транспорта.

Сибиряки эту историю сейчас активно обсуждают в Интернете:

— Уже не до смеха, особенно владельцам машин: печально все это, конечно, — написала пользователь под ником Юлия Логинова.

— Рядом колодец: явно при монтаже и обратной засыпке экономили на песке и засыпали глиной без уплотнения. Результат на лицо, — высказал свою версию ЧП Дмитрий Салов.