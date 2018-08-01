Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся конфликт
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Несуразный наряд сильно состарил 21-летнюю Хлою Морец
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
СМИ: 10-летняя дочь Борисовой о пополнении в семье
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Водитель сменил пол, чтобы сэкономить на страховке
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14:17 (мск), источник: Интерфакс

Воспитанница одного из челябинских центров помощи детям плеснула кипятком в девочку-инвалида, проводится проверка

Челябинск. 1 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы начали проверку по факту получения ожогов трехлетней воспитанницей центра помощи детям в Советском районе Челябинска, пострадавшей из-за агрессивного поведения старшей девочки.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает в среду, что ребенок получил ожоги ног и живота неделю назад. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц центра.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что ребенок пострадал из-за агрессивных действий старшей воспитанницы, когда дети были оставлены воспитателем без присмотра. Опрошенные ребята рассказали, что малышка сильно капризничала, а 12-летняя девочка в раздражении плеснула в нее кипятком.

В настоящее время воспитатель и медработник центра уволились, проводится судмедэкспертиза, которая должна определить степень вреда здоровью ребенку. Пострадавшая девочка страдает с рождения ДЦП, самостоятельно не передвигается.

Между тем информированный источник уточнил агентству, что инцидент произошел в центре «Надежда», и это не первый случай, когда именно в этом учреждении страдают дети.

«В июле был осужден за жестокое обращение с детьми мужчина, работавший здесь воспитателем. В данном случае девочка подросток еще не достигла уголовной ответственности, ее, скорее всего, поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В случае возбуждения уголовного дела фигурантами могут стать сотрудники, допустившие ситуацию», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске приговорил к двум годам исправительных работ бывшего работника Центра помощи детям «Надежда», который жестоко обращался с непослушными воспитанниками.

В частности, в суде подтвердились несколько случаев, когда от рук воспитателя пострадали семилетняя девочка, а также два мальчика 12-ти и девяти лет. Дети получали травмы в виде синяков, ссадин и кровоподтеков.

Суд признал его виновным по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокое обращение с ними).

Все новости региона
Минтранс решил отложить строительство самой дорогой трассы в РФ
Смолов разбил в Краснодаре машину за девять миллионов рублей
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь