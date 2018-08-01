Воспитанница одного из челябинских центров помощи детям плеснула кипятком в девочку-инвалида, проводится проверка

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает в среду, что ребенок получил ожоги ног и живота неделю назад. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц центра.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что ребенок пострадал из-за агрессивных действий старшей воспитанницы, когда дети были оставлены воспитателем без присмотра. Опрошенные ребята рассказали, что малышка сильно капризничала, а 12-летняя девочка в раздражении плеснула в нее кипятком.

В настоящее время воспитатель и медработник центра уволились, проводится судмедэкспертиза, которая должна определить степень вреда здоровью ребенку. Пострадавшая девочка страдает с рождения ДЦП, самостоятельно не передвигается.

Между тем информированный источник уточнил агентству, что инцидент произошел в центре «Надежда», и это не первый случай, когда именно в этом учреждении страдают дети.

«В июле был осужден за жестокое обращение с детьми мужчина, работавший здесь воспитателем. В данном случае девочка подросток еще не достигла уголовной ответственности, ее, скорее всего, поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В случае возбуждения уголовного дела фигурантами могут стать сотрудники, допустившие ситуацию», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске приговорил к двум годам исправительных работ бывшего работника Центра помощи детям «Надежда», который жестоко обращался с непослушными воспитанниками.

В частности, в суде подтвердились несколько случаев, когда от рук воспитателя пострадали семилетняя девочка, а также два мальчика 12-ти и девяти лет. Дети получали травмы в виде синяков, ссадин и кровоподтеков.