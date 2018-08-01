Воспитанница одного из челябинских центров помощи детям плеснула кипятком в девочку-инвалида, проводится проверка
Челябинск. 1 августа.
Челябинск. 1 августа.
В свою очередь в
В настоящее время воспитатель и медработник центра уволились, проводится судмедэкспертиза, которая должна определить степень вреда здоровью ребенку. Пострадавшая девочка страдает с рождения ДЦП, самостоятельно не передвигается.
«В июле был осужден за жестокое обращение с детьми мужчина, работавший здесь воспитателем. В данном случае девочка подросток еще не достигла уголовной ответственности, ее, скорее всего, поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В случае возбуждения уголовного дела фигурантами могут стать сотрудники, допустившие ситуацию», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что суд в Челябинске приговорил к двум годам исправительных работ бывшего работника Центра помощи детям «Надежда», который жестоко обращался с непослушными воспитанниками.
В частности, в суде подтвердились несколько случаев, когда от рук воспитателя пострадали семилетняя девочка, а также два мальчика 12-ти и девяти лет. Дети получали травмы в виде синяков, ссадин и кровоподтеков.
Суд признал его виновным по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокое обращение с ними).