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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске на машину упал фонарный столб

Легковушка ехала по улице, когда на капот рухнула конструкция.

Жители города сообщают в социальных сетях о происшествии: на машину упал фонарный столб. Информация о ЧП появилась в паблике «Инцидент Омск». Автор пояснил, что случилось все на улице 33-я Северная.

— Вроде все целы, — добавил он и приложил к сообщению несколько снимком.

На кадрах видно, что небольшая малолитражка ехала по улице, когда на нее рухнула опора наружного освещения. Фонарь оказался прямо на капоте авто. Насколько пострадала машина, не ясно. Неизвестно также, кто возместит владельцу ремонт кузова. Сейчас участок огорожен, столб должны демонтировать.

Напомним, схожее происшествие случилось ранним утром в городке Нефтяников. На проспекте Мира «Хендай Солярис» на скорости протаранил столб контактной сети троллейбсов — бетонная конструкция сломалась пополам и чудом не рухнула. Ее убрали рабочие. На время работ движение по улице приостановили.

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