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14:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Каменск-Уральском на мосту столкнулись автобус, бетономешалка и полицейская Газель

В аварии пострадали прапорщик и капитан полиции, но госпитализация им не потребовалась.

В Каменске-Уральском сегодня произошла массовая авария. На выезде с Байновского моста на Аллюминиевой улице столкнулись пассажирский автобус, бетономешалка и полицейская Газель.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. в момент ДТП в салоне автобуса находились 23 пассажира. Никто из них к медикам не обращался. Прапорщик и капитан полиции, ехавшие в Газели, отделались ссадинами и ушибами — госпитализация им не потребовалась.

— Водитель КАМАЗа (бетономешалки) не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с полицейской Газелью, которая, в свою очередь, по инерции ударила двигавшийся в попутном направлении автобус ПАЗ, курсирующий из Синарского в Красногорский район города, — добавил полковник Горелых. — Водитель КАМАЗа за 7 лет стажа 7 раз привлекался к административной ответственности, но злостным нарушителем ПДД не является.

Все водители в момент ДТП были трезвы. По факту аварии Межмуниципальный отдел МВД РФ «Каменск-Уральский» проводит проверку.

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