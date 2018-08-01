В Каменск-Уральском на мосту столкнулись автобус, бетономешалка и полицейская Газель
В аварии пострадали прапорщик и капитан полиции, но госпитализация им не потребовалась.
В аварии пострадали прапорщик и капитан полиции, но госпитализация им не потребовалась.
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Как рассказал
— Водитель КАМАЗа (бетономешалки) не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с полицейской Газелью, которая, в свою очередь, по инерции ударила двигавшийся в попутном направлении автобус ПАЗ, курсирующий из Синарского в Красногорский район города, — добавил полковник Горелых. — Водитель КАМАЗа за 7 лет стажа 7 раз привлекался к административной ответственности, но злостным нарушителем ПДД не является.
Все водители в момент ДТП были трезвы. По факту аварии Межмуниципальный отдел МВД РФ «Каменск-Уральский» проводит проверку.