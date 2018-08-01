В Петербурге проверяют детский сад, где крыса укусила ребенка

«Прокуратура… организовала проверку в связи с информацией СМИ об укусе крысой несовершеннолетней на территории ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга по улице Ново-Александровской», — говорится в сообщении.

Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и основных гарантиях прав ребенка в действиях должностных лиц детсада, информирует ведомство.