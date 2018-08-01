В Петербурге проверяют детский сад, где крыса укусила ребенка
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Прокуратура Невского района
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Прокуратура Невского района
«Прокуратура… организовала проверку в связи с информацией СМИ об укусе крысой несовершеннолетней на территории ГБДОУ детский сад № 69 Невского района
Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о
Ранее местное издание «Невские новости» сообщало, что девочку госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 5, где медики диагностировали у нее укушенную рану голени. Состояние девочки удовлетворительное, а ее родители якобы не имеют претензий к детскому саду, уточняло издание.