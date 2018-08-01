В Калининграде риелтор обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей

По информации полиции, ранее 65-летняя потерпевшая обратилась в риелторскую фирму на Ленинском проспекте для продажи квартиры. Злоумышленник оформил договор купли-продажи и принял у клиентки оплату, но не внес полученные денежные средства в кассу предприятия. Похищенные деньги злоумышленник потратил на свои нужды. Сумма ущерба составил 1,5 млн рублей.