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15:28 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде риелтор обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей

В Калининграде задержали 29-летнего агента недвижимости, обманувшего пенсионерку. Об этом в среду сообщает пресс-служба УМВД.

Источник: Новый Калининград

По информации полиции, ранее 65-летняя потерпевшая обратилась в риелторскую фирму на Ленинском проспекте для продажи квартиры. Злоумышленник оформил договор купли-продажи и принял у клиентки оплату, но не внес полученные денежные средства в кассу предприятия. Похищенные деньги злоумышленник потратил на свои нужды. Сумма ущерба составил 1,5 млн рублей.

В отношении ранее неоднократно судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы сроком до 10 лет.

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