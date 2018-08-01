В Калининграде риелтор обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей
В Калининграде задержали 29-летнего агента недвижимости, обманувшего пенсионерку. Об этом в среду сообщает
В Калининграде задержали 29-летнего агента недвижимости, обманувшего пенсионерку. Об этом в среду сообщает
По информации полиции, ранее 65-летняя потерпевшая обратилась в риелторскую фирму на Ленинском проспекте для продажи квартиры. Злоумышленник оформил договор
В отношении ранее неоднократно судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы сроком до 10 лет.