Прокуратура нашла камеру для пыток в СИЗО во Владимирской области

Источник: ФСИН

Прокуратура выяснила, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) регулярно пытали осужденных в этой камере. Так их склоняли к самооговору, считают в ведомстве.

Камеру нашли при расследовании убийства в СИЗО-1. В феврале 2018 года одного из осужденных связали в такой камере и пытали. На следующий день его развязали, а потом он напал на «инициатора насилия». Следователи утверждают, что одной из причин нападения стали регулярные пытки. Осужденного М. признали виновным в убийстве.

Прокуратура начала проверку шестерых работников изолятора и двоих осужденных, которые тоже причастны к пыткам. Материалы передали в Следственный комитет, который 30 июля завел дела о превышении должностных полномочий и сексуальном насилии.