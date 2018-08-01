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15:50 (мск), источник: RTVi

Прокуратура нашла камеру для пыток в СИЗО во Владимирской области

В СИЗО-1 во Владимирской области нашли специальную камеру, в которой пытали осужденных. Об этом 31 июля написали на сайте местной прокуратуры.

Источник: ФСИН

Прокуратура выяснила, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) регулярно пытали осужденных в этой камере. Так их склоняли к самооговору, считают в ведомстве.

Камеру нашли при расследовании убийства в СИЗО-1. В феврале 2018 года одного из осужденных связали в такой камере и пытали. На следующий день его развязали, а потом он напал на «инициатора насилия». Следователи утверждают, что одной из причин нападения стали регулярные пытки. Осужденного М. признали виновным в убийстве.

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Прокуратура начала проверку шестерых работников изолятора и двоих осужденных, которые тоже причастны к пыткам. Материалы передали в Следственный комитет, который 30 июля завел дела о превышении должностных полномочий и сексуальном насилии.

В заявлении прокуратуры написали только один инициал осужденного. «Владимирские новости» писали, что нападение совершил Джафар Мирзоев, который входил в группу «черных риэлторов». Ее члены отнимали квартиры у алкоголиков и пенсионеров, а потом перепродавали их. Организатору группы Азаду Мамедову и его сообщнику Мирзоеву дали пожизненные сроки, а остальным «черным риэлторам» — до 17 лет колонии.

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