Лопнула опора одного из мостов на МКАД
Проезжая часть в третьей полосе провалилась — движение транспорта затруднено.
Проезжая часть в третьей полосе провалилась — движение транспорта затруднено.
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Лопнула опора моста на пересечении МКАД и Игуменского тракта, сообщили Sputnik в среду в Госавтоинспекции.
Инцидент произошел днем 1 августа: часть дороги в третьей полосе движения провалилась. Проезжая часть провалилась.
«По предварительной информации, лопнула опора моста», — сообщили в столичном управлении ГАИ.
Сейчас затруднено движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце — со стороны улицы Чижевских в направлении Кижеватова. Водителей просят учитывать эту информацию.