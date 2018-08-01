Лопнула опора одного из мостов на МКАД

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Лопнула опора моста на пересечении МКАД и Игуменского тракта, сообщили Sputnik в среду в Госавтоинспекции.

Сейчас затруднено движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце — со стороны улицы Чижевских в направлении Кижеватова. Водителей просят учитывать эту информацию.