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15:45 (мск), источник: Sputnik.by

Лопнула опора одного из мостов на МКАД

Проезжая часть в третьей полосе провалилась — движение транспорта затруднено.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Лопнула опора моста на пересечении МКАД и Игуменского тракта, сообщили Sputnik в среду в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 1 августа: часть дороги в третьей полосе движения провалилась. Проезжая часть провалилась.

«По предварительной информации, лопнула опора моста», — сообщили в столичном управлении ГАИ.

Сейчас затруднено движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце — со стороны улицы Чижевских в направлении Кижеватова. Водителей просят учитывать эту информацию.

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