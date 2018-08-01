Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс ударил телеведущую Михееву
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Черное море очистят от жилья
Королева Испании Летиция в шортах и майке сходила на рынок
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Петросян рассказал о встрече с отцом, зарезанным дочерьми
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
СМИ: 10-летняя дочь Борисовой о пополнении в семье
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пропавших в Екатеринбурге друзей нашли мертвыми

Двоих из трех.

1 августа в Екатеринбурге нашли тела 27-летнего Дениса Квашина и 31-летнего Михаила Фофанова, пропавших 28 июля. Находившуюся с ними 25-летнюю Елизавету Жучкову доставили в реанимацию.

«Мне около часа назад, позвонил следователь, и сказал найден Денис с Мишей. Лиза в реанимации, больше инфы нет никакой! Все подробности сообщу! Благодарим всех, у меня нет больше слов!» — написала тетя одного из погибших в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Эти сведения подтвердил «Уралинформбюро» официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга. «Причина смерти мужчин и ухудшения состояния девушки выясняется. Но, согласно предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть носила насильственный характер и связана с противоправными действиями посторонних лиц. Проверка проводится следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга», — сказал он.

Как ранее сообщалось, трое друзей отдыхали вместе в выходные. 28 июля они вышли на улицу и пропали, телефоны у всех были отключены.

У Елизаветы есть 5-летняя дочь.

Все новости региона
Ротенберги проиграли Асбесту в Верховном суде
Захарова о российских инструкторах в ЦАР: Никакой сенсации нет
Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
В упавшем в России метеорите обнаружили новый минерал
Какие древние сооружения до сих пор влияют на нашу жизнь
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь