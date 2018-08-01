В МИД РФ опровергли связь между гибелью россиян в ЦАР и расследованием работы ЧВК

Источник: РИА "Новости"

«Слушаю и читаю эту околесицу относительно “расследований” по ЧВК в ЦАР», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Она призвала журналистов обратиться к сайту МИД РФ, подчеркнув, что «никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал».

«Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы», — отметила Захарова.

Исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы. Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый. Мария Захарова ​​​​​​​ официальный представитель МИД РФ

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Сообщалось, что они снимали фильм о частных военных компаниях.

В марте в МИД РФ сообщали, что, откликаясь на соответствующую просьбу президента ЦАР, российская сторона оказывает Банги на безвозмездной основе военно-техническую помощь, в частности, с этой целью в страну были направлены российские военные и гражданские инструкторы.

«С согласия Комитета СБ ООН 2127 из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля сего года поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР», — говорится в сообщении, опубликованном в марте на сайте российского внешнеполитического ведомства.