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15:09 (мск), источник: Интерфакс

В МИД РФ опровергли связь между гибелью россиян в ЦАР и расследованием работы ЧВК

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными сообщения ряда СМИ о связи между гибелью российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) с расследованием деятельности в этой стране неких частных военных компаний.

Источник: РИА "Новости"

«Слушаю и читаю эту околесицу относительно “расследований” по ЧВК в ЦАР», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Она призвала журналистов обратиться к сайту МИД РФ, подчеркнув, что «никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал».

«Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы», — отметила Захарова.

Исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы. Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый.
Мария Захарова ​​​​​​​
официальный представитель МИД РФ
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Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Сообщалось, что они снимали фильм о частных военных компаниях.

В марте в МИД РФ сообщали, что, откликаясь на соответствующую просьбу президента ЦАР, российская сторона оказывает Банги на безвозмездной основе военно-техническую помощь, в частности, с этой целью в страну были направлены российские военные и гражданские инструкторы.

«С согласия Комитета СБ ООН 2127 из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля сего года поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР», — говорится в сообщении, опубликованном в марте на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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12:27 (мск)© Ньюстюб
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