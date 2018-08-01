Уфимка умерла на третьи сутки после пластической операции

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, в июле уфимка легла под нож хабаровского пластического хирурга и сделала маммопластику. Через три дня пациентка местной клиники скончалась в реанимации, куда ее перевели сразу после операции.

«Назначен ряд экспертиз, изъяты медицинские документы. В ходе следствия будет дана полная комплексная оценка действиям врачей», — уточнили в пресс-службе ведомства.