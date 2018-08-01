Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель своим нарядом произвела фурор на красной дорожке
В России будет железнодорожный лоукостер (со старыми вагонами)
Женщина с двумя матками родила двух детей
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Несуразный наряд сильно состарил 21-летнюю Хлою Морец
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
СМИ: 10-летняя дочь Борисовой о пополнении в семье
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимка умерла на третьи сутки после пластической операции

В Хабаровске после смерти жительницы Уфы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, в июле уфимка легла под нож хабаровского пластического хирурга и сделала маммопластику. Через три дня пациентка местной клиники скончалась в реанимации, куда ее перевели сразу после операции.

«Назначен ряд экспертиз, изъяты медицинские документы. В ходе следствия будет дана полная комплексная оценка действиям врачей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Это не первый летальный исход, который произошел с жительницей Уфы. 33-летняя женщина скончалась через несколько дней после операции по увеличению груди.

Все новости региона
В школы Башкирии 1 сентября в этом году пойдут более 50 тысяч первоклассников
Захарова о российских инструкторах в ЦАР: Никакой сенсации нет
Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
В упавшем в России метеорите обнаружили новый минерал
Какие древние сооружения до сих пор влияют на нашу жизнь
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь