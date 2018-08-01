В Петербурге транспортная прокуратура начала проверку после схода цистерн

Кировский завод уточнил, что цистерны сошли с рельсов не на его территории

Утром в среду в экстренных службах региона заявили о сходе колесных пар четырех цистерн с мазутом на ОАО «Кировский завод». По их данным, цистерны не опрокинулись, пострадавших в результате ЧП не было. Позже предприятие уточнило, что инцидент произошел не на их территории.