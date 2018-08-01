Болото вместо участка продали жителю Иркутской области

Вот так купишь выгодно земельный участок, а окажется, что там и земли-то нет и радоваться нечему. Подобный случай произошел с ангарчанином. Он купил участок в заимке Новоясачная Усольского района. Но оказалось, что фактически земля оказалась болотом, на всем участке стоит вода, даже если долго не будет осадков.

Недовольный покупатель сразу же позвонил прежнему владельцу, мол, что это за дела? Тот объяснил, мол, там проходит водоносный слой, именно поэтому вода на участке может стоять долго. Но почему же он эту информацию скрыл до совершения сделки? Покупатель справедливо решил, что его обманули и обратился в суд.