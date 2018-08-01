Болото вместо участка продали жителю Иркутской области
Обманутый владелец обратился за справедливостью в суд.
Обманутый владелец обратился за справедливостью в суд.
Вот так купишь выгодно земельный участок, а окажется, что там и
Недовольный покупатель сразу же позвонил прежнему владельцу, мол, что это за дела? Тот объяснил, мол, там проходит водоносный слой, именно поэтому вода на участке может стоять долго. Но почему же он эту информацию скрыл до совершения сделки? Покупатель справедливо решил, что его обманули и обратился в суд.
— Он требовал расторгнуть договор