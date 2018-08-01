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16:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о подготовке к теракту рассмотрит суд в Ростове-на-Дону

Дело о подготовке к теракту рассмотрит Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО, перед судом предстанет житель Ростовской области. Ему инкриминируются ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По версии следствия, обвиняемый с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали в 2017 году совершить теракт в одном из донских торговых центров.

В ходе расследования возбужденного в отношении жителя Ростовской области дела правоохранители изъяли три тротиловые шашки общей массой 580 грамм с электродетонатором, а также боевую гранату РГД-5.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

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