Дело о подготовке к теракту рассмотрит суд в Ростове-на-Дону
Дело о подготовке к теракту рассмотрит
Дело о подготовке к теракту рассмотрит
Как сообщает
По версии следствия, обвиняемый с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали в 2017 году совершить теракт в одном из донских торговых центров.
В ходе расследования возбужденного в отношении жителя Ростовской области дела правоохранители изъяли три тротиловые шашки общей массой 580 грамм с электродетонатором, а также боевую гранату РГД-5.
В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.