В Петербурге нашли убитой целую семью
Тела отца, матери и сына обнаружили в центре Северной столицы.
Тела отца, матери и сына обнаружили в центре Северной столицы.
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Полиция Центрального района изучает обстоятельства смерти трех человек. Все они состояли в родственных отношениях. Их тела обнаружили в запертой квартире одного из домов по улице Моисеенко.
По предварительным данным, тела отца и матери были в одной комнате, а тело сына висело на капроновой веревке в прихожей квартиры. При этом на телах мужчины и женщины (родителей) эксперты зафиксировали
Трупы направлены в морг для дальнейшей экспертизы. Сотрудники полиции расспрашивают соседей погибших.