В Петербурге нашли убитой целую семью

Полиция Центрального района изучает обстоятельства смерти трех человек. Все они состояли в родственных отношениях. Их тела обнаружили в запертой квартире одного из домов по улице Моисеенко.

По предварительным данным, тела отца и матери были в одной комнате, а тело сына висело на капроновой веревке в прихожей квартиры. При этом на телах мужчины и женщины (родителей) эксперты зафиксировали черепно-мозговые травмы.