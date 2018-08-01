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15:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге нашли убитой целую семью

Тела отца, матери и сына обнаружили в центре Северной столицы.

В Санкт-Петербурге расследуют загадочную гибель целой семьи, передает Neva.Today.

Полиция Центрального района изучает обстоятельства смерти трех человек. Все они состояли в родственных отношениях. Их тела обнаружили в запертой квартире одного из домов по улице Моисеенко.

По предварительным данным, тела отца и матери были в одной комнате, а тело сына висело на капроновой веревке в прихожей квартиры. При этом на телах мужчины и женщины (родителей) эксперты зафиксировали черепно-мозговые травмы.

Трупы направлены в морг для дальнейшей экспертизы. Сотрудники полиции расспрашивают соседей погибших.

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