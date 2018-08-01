В Калининграде ФСБ задержала девять участников террористического сообщества
Члены ячейки радикалов проводили на территории области вербовочную работу в интересах эмиссаров.
Члены ячейки радикалов проводили на территории области вербовочную работу в интересах эмиссаров.
В Калининграде оперативники ФСБ задержали девять членов законспирированной ячейки радикалов, причастных к деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Ред.). Об этом сообщает
По данным УФСБ, радикалы проводили на территории Калининградской области вербовочную работу в интересах эмиссаров «Исламского государства». Как было установлено, члены группы осуществляли идеологическую обработку калининградцев распространяли запрещенную литературу среди своих сторонников и склоняли их к преступлениям террористического характера.
— В результате противоправной деятельности задержанных двое граждан РФ выехали в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство», — отметили в
В ходе обысков по адресам проживания членов преступной группы обнаружены и изъяты восемь единиц огнестрельного и травматического оружия, одна граната Ф-1 и унифицированный запал к ней, 168 патронов различного калибра, а также ноутбуки, средства мобильной связи, банковские карты и религиозная литература.
В отношении четверых задержанных возбуждены уголовные дела, в отношении остальных задержанных проводятся проверочные мероприятия на предмет причастности их к террористической деятельности.