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17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна причина, почему в Красноярске пошел трещиной дом на Новгородской

По соседству с домом проводятся земляные работы.

Стала известна причина, почему в Красноярске пошел трещиной пятиэтажный дом — общежитие на улице Новгородской, 1. Ситуации прокомментировали в УК «ЖСК». Там пояснили: накануне, 31 июля, в 21.00 произошло частичное выпадение раствора из межпанельного шва в подъезде на площадке 5 этажа. Вероятная причина — сильная вибрация. Рядом с домом находится строительная площадка, ведутся земляные работы. Здание общежития возведено давно, поэтому так отреагировало на колебания.

Весной, когда проводился осмотр панельной пятиэтажки, межпанельные швы были в нормальном состоянии и ремонта не требовали. Теперь — однозначно, придется ими заняться.

Сегодня, 1 августа, администрация города направила специалистов на обследование фундамента и несущих конструкций дома. Для мониторинга в раскрывшемся межпанельном шве установили контрольные маячки — будут отслеживать изменения. Управляющая компания определяет, сколько будет стоить ремонт и готовит претензию строительной компании.

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