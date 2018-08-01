Стала известна причина, почему в Красноярске пошел трещиной дом на Новгородской
По соседству с домом проводятся земляные работы.
По соседству с домом проводятся земляные работы.
Стала известна причина, почему в Красноярске пошел трещиной пятиэтажный дом — общежитие на улице Новгородской, 1. Ситуации прокомментировали в УК «ЖСК». Там пояснили: накануне, 31 июля, в 21.00 произошло частичное выпадение раствора из межпанельного шва в подъезде на площадке 5 этажа. Вероятная причина — сильная вибрация. Рядом с домом находится строительная площадка, ведутся земляные работы. Здание общежития возведено давно, поэтому так отреагировало на колебания.
Весной, когда проводился осмотр панельной пятиэтажки, межпанельные швы были в нормальном состоянии и ремонта не требовали. Теперь — однозначно, придется ими заняться.
Сегодня, 1 августа, администрация города направила специалистов на обследование фундамента и несущих конструкций дома. Для мониторинга в раскрывшемся межпанельном шве установили контрольные маячки — будут отслеживать изменения. Управляющая компания определяет, сколько будет стоить ремонт и готовит претензию строительной компании.