В Воронежской области при обрушении карьера погиб 14-летний подросток
Трагедия произошла в Воробьевском районе.
Трагедия произошла в Воробьевском районе.
Подросток 14 лет погиб при обрушении карьера в селе Мужичье Воробьевского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Березовского сельского поселения Юрий Савченко в среду, 1 августа.
Трагедия произошла около 17:00 вторника, 31 июля. Трое жителей поселка Мирный 22 и 23 лет с двумя несовершеннолетними знакомыми приехали за песком.
— Песок был нужен для строительства забора. Знакомые ребята попросились с нами в карьер. Мы набрали песок в прицеп. Все сели в машину, кроме подростка. Он полез наверх, чтобы посмотреть гнезда птиц. В этом момент карьер обрушился. Его накрыло по пояс. Я побежал на помощь. Произошло второе обрушение. Его накрыло полностью, меня по пояс. Я стал кричать, звать друзей на помощь. В это время карьер обрушился третий раз. Меня накрыло полностью. Третьего друга, который помогал, по пояс, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» один из пострадавших.
Друг смог вытащить знакомых из песка. Подростка спасти не удалось. По факту ЧП проводится проверка.