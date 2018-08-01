В Воронежской области при обрушении карьера погиб 14-летний подросток

— Песок был нужен для строительства забора. Знакомые ребята попросились с нами в карьер. Мы набрали песок в прицеп. Все сели в машину, кроме подростка. Он полез наверх, чтобы посмотреть гнезда птиц. В этом момент карьер обрушился. Его накрыло по пояс. Я побежал на помощь. Произошло второе обрушение. Его накрыло полностью, меня по пояс. Я стал кричать, звать друзей на помощь. В это время карьер обрушился третий раз. Меня накрыло полностью. Третьего друга, который помогал, по пояс, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» один из пострадавших.