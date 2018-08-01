Женщина сгорела в машине после столкновения на М8 Toyota и ГАЗели
Еще два человека с ожогами были доставлены автомобилем неотложки в больницу.
Еще два человека с ожогами были доставлены автомобилем неотложки в больницу.
МИНСК, 1 авг — Sputnik.
Авария произошла в среду 1 августа на 175-м километре автомобильной трассе М8 Витебск — Городок около 09:10.
«Грузовая ГАЗель, которая принадлежит одной из торговых организаций Могилева, начала разворачиваться на трассе, в момент, когда машина стала перпендикулярно проезжей части, в район топливного бака произошел удар автомобиля Toyota, и обе машины загорелись», — сказал Казючиц.
Он также сообщил, что в аварии пострадали водитель ГАЗели и женщина — их с ожогами скорая доставила в больницу. Еще одна пассажирка сгорела в машине.
По информации Казичица, водитель и два пассажира Toyota травм не получили.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.