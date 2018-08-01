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15:43 (мск), источник: Sputnik.by

Женщина сгорела в машине после столкновения на М8 Toyota и ГАЗели

Еще два человека с ожогами были доставлены автомобилем неотложки в больницу.

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Женщина-пассажир автомобиля ГАЗель сгорела в машине в результате ДТП в Могилевском районе, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

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Авария произошла в среду 1 августа на 175-м километре автомобильной трассе М8 Витебск — Городок около 09:10.

«Грузовая ГАЗель, которая принадлежит одной из торговых организаций Могилева, начала разворачиваться на трассе, в момент, когда машина стала перпендикулярно проезжей части, в район топливного бака произошел удар автомобиля Toyota, и обе машины загорелись», — сказал Казючиц.

Он также сообщил, что в аварии пострадали водитель ГАЗели и женщина — их с ожогами скорая доставила в больницу. Еще одна пассажирка сгорела в машине.

По информации Казичица, водитель и два пассажира Toyota травм не получили.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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