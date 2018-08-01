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16:20 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре полиция начала проверку ДТП с участием автомобиля Федора Смолова

О том, что форвард ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов в ночь на 1 августа попал в аварию в Краснодаре, ранее сообщал «Югополис».

Авария произошла на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. Смолов находился за рулем автомобиля BMW M5, принадлежащего его подруге. Автомобиль на большой скорости вылетел с проезжей части и врезался в ограждение. В ДТП никто не пострадал.

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, по факту дорожного инцидента с автомобилем BMW M5 First Edition проводится проверка. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не справилсяс управлением. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства аварии, а также размер причиненного ущерба.

Автомобиль BMW M5 First Edition, за рулем которого находился футболист, эксклюзивный: такая машина в Краснодаре только одна. Ее тираж в России — 20 экземпляров, а стоимость — около 9 млн руб.

Как сообщал «Югополис», Федор Смолов стал капитаном ФК «Краснодар». Клуб начал футбольный сезон с проигрыша, уступив на выезде казанскому «Рубину» со счетом 1:2. Второй гол «Рубина» был забит из-за ошибки Смолова, неточно передавшего пас коллеге по команде. Мяч перехватил Сердар Азмун, обыгравший вратаря и забивший мяч в пустые ворота.

Смолов выступает в составе «Краснодара» с 2015 года. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата — в сезонах-2015/2016 и 2016/2017.

ЧМ по футболу — 2018 стал для Федора Смолова не слишком удачным. Из-за допущенных им на поле ошибок его цена снизилась с €16 до €14 млн. Как сообщал «Югополис», после неудачной игры в матчах ЧМ по футболу Федора Смолова подвергли настоящей травле.

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