В Краснодаре полиция начала проверку ДТП с участием автомобиля Федора Смолова
О том, что форвард ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов в ночь на 1 августа попал в аварию в Краснодаре, ранее сообщал «Югополис».
О том, что форвард ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов в ночь на 1 августа попал в аварию в Краснодаре, ранее сообщал «Югополис».
Авария произошла на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. Смолов находился за рулем автомобиля BMW M5, принадлежащего его подруге. Автомобиль на большой скорости вылетел с проезжей части и врезался в ограждение. В ДТП никто не пострадал.
Как сообщили «Югополису» в
Автомобиль BMW M5 First Edition, за рулем которого находился футболист, эксклюзивный: такая машина в Краснодаре только одна. Ее тираж в России — 20 экземпляров, а стоимость — около 9 млн руб.
Как сообщал «Югополис», Федор Смолов стал капитаном ФК «Краснодар». Клуб начал футбольный сезон с проигрыша, уступив на выезде казанскому «Рубину» со счетом 1:2. Второй гол «Рубина» был забит
Смолов выступает в составе «Краснодара» с 2015 года. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата — в сезонах-2015/2016 и 2016/2017.
ЧМ по футболу — 2018 стал для Федора Смолова не слишком удачным.