На пятые сутки в Волгограде нашли сбежавшую из дома школьницу

Пять дней семья 14-летней Валерии Ушковой из Красноармейского района Волгограда искала девочку и жила только одной мыслью — «Только бы жива и здорова!». Она ушла из дома еще 27 июля и как в воду канула — на звонки не отвечала, домой не появлялась. Родители «подняли на уши» весь город: не только знакомых, но и волонтеров-поисковиков, полицию. Объявление о розыске распространили по всем волгоградским группам в соцсетях. И вот утром 1 августа появилась радостная весть — «Девочка нашлась. Она жива и здорова!». Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» на своей страничке в Вконтакте.