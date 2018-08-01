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16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

На пятые сутки в Волгограде нашли сбежавшую из дома школьницу

Утром 1 августа 14-летняя Валерия Ушкова вернулась домой.

Пять дней семья 14-летней Валерии Ушковой из Красноармейского района Волгограда искала девочку и жила только одной мыслью — «Только бы жива и здорова!». Она ушла из дома еще 27 июля и как в воду канула — на звонки не отвечала, домой не появлялась. Родители «подняли на уши» весь город: не только знакомых, но и волонтеров-поисковиков, полицию. Объявление о розыске распространили по всем волгоградским группам в соцсетях. И вот утром 1 августа появилась радостная весть — «Девочка нашлась. Она жива и здорова!». Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» на своей страничке в Вконтакте.

— Да, действительно Валерия нашлась. Семья искала ее пять дней. Она ушла гулять с подругой еще в пятницу днем, нашли ее только сегодня утром, — подтвердила «КП-Волгоград» сестра «потеряшки».

Подробности родственники, конечно же, не сообщают. Оно и понятно: подростки часто делают глупости и их воспитание иногда сопровождается и вот такими эксцессами. Главное — все обошлось благополучно.

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