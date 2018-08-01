На пятые сутки в Волгограде нашли сбежавшую из дома школьницу
Утром 1 августа 14-летняя Валерия Ушкова вернулась домой.
Утром 1 августа 14-летняя Валерия Ушкова вернулась домой.
Пять дней семья 14-летней Валерии Ушковой из Красноармейского района Волгограда искала девочку и жила только одной мыслью — «Только бы жива и здорова!». Она ушла из дома еще 27 июля и как в воду канула — на звонки не отвечала, домой не появлялась. Родители «подняли на уши» весь город: не только знакомых, но и
— Да, действительно Валерия нашлась. Семья искала ее пять дней. Она ушла гулять с подругой еще в пятницу днем, нашли ее только сегодня утром, — подтвердила «КП-Волгоград» сестра «потеряшки».
Подробности родственники, конечно же, не сообщают. Оно и понятно: подростки часто делают глупости и их воспитание иногда сопровождается и вот такими эксцессами. Главное — все обошлось благополучно.