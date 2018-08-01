Пожилая женщина «увела» в столице борсетку с крупной суммой валюты

Источник: Podrobno.uz

«В субботу, 28 июля, примерно в 19.:45 в органы внутренних дел обратился 39-летний Бобур В., у которого в магазине похитили борсетку с крупной суммой денег. Как пояснил потерпевший, в магазине он оставил борсетку на пуфике и увлекся выбором обуви. Пока примерял одну, вторую пару, кто-то приметил и утащил “бесхозную” мужскую сумку, в которой были 930 тысяч сумов и 2 700 долларов», — отметили в ГУВД.

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По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, сотрудники ГУВД Ташкента увидели, как женщина подошла к пуфику, посмотрела по сторонам, схватила лежавшую на нем борсетку и быстро убрала ее в свою сумку.

Пара дней понадобилась сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить личность женщины и адрес, по которому она проживает. Подозреваемой оказалась жительница Андижанской области 51-летняя Наргис З., временно зарегистрированная в Мирзо-Улугбекском районе столицы.