19 поездов изменили график движения в Казахстане

Источник: Kazinform

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время прилагаются все меры для восстановления графикового движения поездов.

«Согласно правилам перевозок пассажиров и багажа, утвержденным Министерством по инвестициям и развитию РК, пассажиру положено возмещение 3% от стоимости билетов за каждый час простоя, но не более стоимости проездного документа (билета). Компенсацию можно получить в билетных кассах АО “Пассажирские перевозки”, в связи с большим количеством обращающихся пассажиров, возможны возникновения очередей. Национальный перевозчик приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и просит отнестись с пониманием к данной ситуации», — проинформировали в нацкомпании.

Между тем более подробную информацию можно получить по единому номеру 105 и на справочных службах железнодорожных вокзалов. Обновленный график можно посмотреть здесь.