19 поездов изменили график движения в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Изменения в графиках движения 19 пассажирских поездов произошли
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Изменения в графиках движения 19 пассажирских поездов произошли
Как сообщили в
«Согласно правилам перевозок пассажиров и багажа, утвержденным Министерством по инвестициям и развитию РК, пассажиру положено возмещение 3% от стоимости билетов за каждый час простоя, но не более стоимости проездного документа (билета). Компенсацию можно получить в билетных кассах АО “Пассажирские перевозки”, в связи с большим количеством обращающихся пассажиров, возможны возникновения очередей. Национальный перевозчик приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и просит отнестись с пониманием к данной ситуации», — проинформировали в нацкомпании.
Между тем более подробную информацию можно получить по единому номеру 105 и на справочных службах железнодорожных вокзалов. Обновленный график можно посмотреть здесь.
Напомним, 31 июля произошел сход вагонов грузового состава (№ 2009 на участке Мойынты — Шыганак, перегона Кашкентениз — Жастар). В результате вынужденного затора на станции Сарышаган задержали движение пяти пассажирских поездов. Для пассажиров задержанных в пути поездов было организовано горячее питание, а также дежурили машины скорой медицинской помощи и пожарной безопасности. В итоге пассажирские поезда тронулись лишь в 22:17 по астанинскому времени.