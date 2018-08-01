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16:12 (мск), источник: Kazinform

19 поездов изменили график движения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Изменения в графиках движения 19 пассажирских поездов произошли из-за схода грузовых вагонов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Источник: Kazinform
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Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время прилагаются все меры для восстановления графикового движения поездов.

«Согласно правилам перевозок пассажиров и багажа, утвержденным Министерством по инвестициям и развитию РК, пассажиру положено возмещение 3% от стоимости билетов за каждый час простоя, но не более стоимости проездного документа (билета). Компенсацию можно получить в билетных кассах АО “Пассажирские перевозки”, в связи с большим количеством обращающихся пассажиров, возможны возникновения очередей. Национальный перевозчик приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и просит отнестись с пониманием к данной ситуации», — проинформировали в нацкомпании.

Между тем более подробную информацию можно получить по единому номеру 105 и на справочных службах железнодорожных вокзалов. Обновленный график можно посмотреть здесь.

Напомним, 31 июля произошел сход вагонов грузового состава (№ 2009 на участке Мойынты — Шыганак, перегона Кашкентениз — Жастар). В результате вынужденного затора на станции Сарышаган задержали движение пяти пассажирских поездов. Для пассажиров задержанных в пути поездов было организовано горячее питание, а также дежурили машины скорой медицинской помощи и пожарной безопасности. В итоге пассажирские поезда тронулись лишь в 22:17 по астанинскому времени.

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