В ДТП в Ростовской области погибли шесть жителей ЛНР

Источник: РИА Новости

«Первого августа в 02.53 на линию 101 Ростовской области поступила информация о том, что на 791-м километре автодороги М-4 “Дон” (Ростовская область, Чертковский район) произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ (зерновоз) и пассажирского легкового автомобиля Volkswagen Transporter», — говорится в сообщении МЧС.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем и столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовиком.

«Оба транспортных средства двигались в южном направлении. В легковой машине, которая двигалась по маршруту Харьков — Ровеньки находилось 8 человек (7 пассажиров и водитель), из них 6 человек погибли», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что четыре мужчины погибли на месте, одна женщина в машине скорой помощи и еще один мужчина в реанимационном отделении больницы. Два человека пострадали, они проходят лечение в центральной больнице Чертковского района.

«Погибшие и пострадавшие — жители Ровеньков (под контролем ЛНР — ред.). Детей среди них нет. Водитель грузового автомобиля не пострадал», — рассказали в МЧС.