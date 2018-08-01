В Лепельском районе пьяный мужчина угнал каток
Житель Лепельского района угнал каток для собственных хозяйственных нужд, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Житель Лепельского района угнал каток для собственных хозяйственных нужд, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Сообщение о том, что житель Лепельского района угнал каток, поступила от матери мужчины. Каток застрял на въезде во двор.
28 июля 58-летний житель Лепельского района проник в дорожный каток ДУ-47Б, который использовался при ремонте участка дороги Большой Полсвиж — Черноручье. На угнанной технике сельчанин смог проехать около 500 м к своему дому в деревне Малый Полсвиж.
По данным следствия, мужчина ранее был многократно судим, в том числе и за угон. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1 промилле).
Позднее мужчина прокомментировал свои действия правоохранителям. При помощи катка он хотел разровнять и утрамбовать песок на въезде в собственный двор. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 Уголовного Кодекса Беларуси.
Это второй случай, когда во время проведения дорожных работ, угоняют технику. Два месяца назад был угнан трактор МТЗ-80. Его нашли в 30 км от места преступления. Подозреваемым оказался 60-летний рецидивист с 40-летним тюремным стажем, который за это время успел совершить еще несколько краж в соседних районах. Об этом сообщает УВБ Витебского облисполкома.