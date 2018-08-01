В Лепельском районе пьяный мужчина угнал каток

Сообщение о том, что житель Лепельского района угнал каток, поступила от матери мужчины. Каток застрял на въезде во двор.

Читайте также В Браславском районе пьяный мужчина угнал машину односельчанина

28 июля 58-летний житель Лепельского района проник в дорожный каток ДУ-47Б, который использовался при ремонте участка дороги Большой Полсвиж — Черноручье. На угнанной технике сельчанин смог проехать около 500 м к своему дому в деревне Малый Полсвиж.

По данным следствия, мужчина ранее был многократно судим, в том числе и за угон. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1 промилле).

Позднее мужчина прокомментировал свои действия правоохранителям. При помощи катка он хотел разровнять и утрамбовать песок на въезде в собственный двор. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 Уголовного Кодекса Беларуси.