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16:37 (мск), источник: Tengrinews

Охранник погиб на золотодобывающем предприятии в Акмолинской области

При исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ТОО «Азия Қорғау», оказывающего услуги по физической охране объектов АО «ГМК Казахалтын».

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел 27 июля 2018 года на территории «Рудник Жолымбет» в Шортандинском районе Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Согласно официальной информации, предоставленной пресс-службой АО «ГМК Казахалтын», 27 июля 2018 года около 04.15 часов группа неизвестных лиц в количестве 20−25 человек проникла на охраняемый ТОО «Азия Қорғау» объект АО «ГМК Казахалтын» с целью хищения золотосодержащих материалов.

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Как показало медицинское освидетельствование, все нападавшие были в нетрезвом состоянии. После проникновения на территорию группу злоумышленников обнаружили и попытались задержать сотрудники охранной организации, нападавшие оказали сопротивление, угрожали огнестрельным оружием и избивали сотрудников ТОО «Азия Қорғау», пользуясь численным преимуществом. По прибытии подкрепления со стороны департамента корпоративной безопасности АО «ГМК Казахалтын» неизвестные лица начали забрасывать автомашину УАЗ сотрудников камнями и избили находившихся в ней людей, угрожая физической расправой при помощи гладкоствольного огнестрельного оружия. В целях сохранения собственной жизни и жизней находившихся в автомашине людей водитель УАЗ предпринял попытку покинуть место происшествия на автомобиле, но нападавшие через разбитое стекло вырывали руль и ограничили зону видимости, тем самым став причиной нанесения травм одному из злоумышленников.

Кроме того, стало известно, что вторая группа неизвестных снесла металлические ворота рудника автомашиной марки Mercedes Benz и ворвалась в общежитие рудника, в котором находились сотрудники охранной фирмы и департамента корпоративной безопасности АО «ГМК Казахалтын». В ходе налета преступники нанесли находившимся на службе сотрудникам телесные повреждения различных степеней тяжести и угрожали огнестрельным оружием. Из нападавших 12 человек задержаны и переданы в поселковый отдел полиции поселка Жолымбет для проведения следственных мероприятий.

«По факту действий со стороны группы молодых людей, проникших на территорию “Казахалтын”, возбуждено досудебное производство по части 2 статьи 293 УК РК “Хулиганство”. А по факту наезда на служебной автомашине представителем охранной фирмы на участников конфликта — по статье 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения”. Назначены экспертизы, ведется следствие», — прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.

На данный момент АО «ГМК Казахалтын» и ТОО «Азия Қорғау» проводят соответствующую экспертизу для оценки масштаба нанесенного физического, морального и материального вреда.

«Со своей стороны, АО “ГМК Казахалтын” оказывает необходимую помощь пострадавшим сотрудникам ДКБ и ТОО “Азия Қорғау”, а также инициирует независимое расследование по поиску и установлению лиц, причастных к данному нападению. Также с прискорбием сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ТОО “Азия Қорғау”, и выражаем от лица АО “ГМК Казахалтын” искренние соболезнования родным и близким. Что касается пострадавшего злоумышленника, то на данный момент он вышел из тяжелого состояния и будет продолжать лечение», — прокомментировали в пресс-службе АО «ГМК Казахалтын».

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