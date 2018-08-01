Охранник погиб на золотодобывающем предприятии в Акмолинской области
При исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ТОО «Азия Қорғау», оказывающего услуги по физической охране объектов АО «ГМК Казахалтын».
При исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ТОО «Азия Қорғау», оказывающего услуги по физической охране объектов АО «ГМК Казахалтын».
Инцидент произошел 27 июля 2018 года на территории «Рудник Жолымбет» в Шортандинском районе Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Согласно официальной информации, предоставленной
Как показало медицинское освидетельствование, все нападавшие были в нетрезвом состоянии. После проникновения на территорию группу злоумышленников обнаружили и попытались задержать сотрудники охранной организации, нападавшие оказали сопротивление, угрожали огнестрельным оружием и избивали сотрудников ТОО «Азия Қорғау», пользуясь численным преимуществом. По прибытии подкрепления со стороны департамента корпоративной безопасности АО «ГМК Казахалтын» неизвестные лица начали забрасывать автомашину УАЗ сотрудников камнями и избили находившихся в ней людей, угрожая физической расправой при помощи гладкоствольного огнестрельного оружия. В целях сохранения собственной жизни и жизней находившихся в автомашине людей водитель УАЗ предпринял попытку покинуть место происшествия на автомобиле, но нападавшие через разбитое стекло вырывали руль и ограничили зону видимости, тем самым став причиной нанесения травм одному из злоумышленников.
Кроме того, стало известно, что вторая группа неизвестных снесла металлические ворота рудника автомашиной марки Mercedes Benz и ворвалась в общежитие рудника, в котором находились сотрудники охранной фирмы и департамента корпоративной безопасности АО «ГМК Казахалтын». В ходе налета преступники нанесли находившимся на службе сотрудникам телесные повреждения различных степеней тяжести и угрожали огнестрельным оружием. Из нападавших 12 человек задержаны и переданы в поселковый отдел полиции поселка Жолымбет для проведения следственных мероприятий.
«По факту действий со стороны группы молодых людей, проникших на территорию “Казахалтын”, возбуждено досудебное производство по части 2 статьи 293 УК РК “Хулиганство”. А по факту наезда на служебной автомашине представителем охранной фирмы на участников конфликта — по статье 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения”. Назначены экспертизы, ведется следствие», — прокомментировала руководитель
На данный момент АО «ГМК Казахалтын» и ТОО «Азия Қорғау» проводят соответствующую экспертизу для оценки масштаба нанесенного физического, морального и материального вреда.
«Со своей стороны, АО “ГМК Казахалтын” оказывает необходимую помощь пострадавшим сотрудникам ДКБ и ТОО “Азия Қорғау”, а также инициирует независимое расследование по поиску и установлению лиц, причастных к данному нападению. Также с прискорбием сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ТОО “Азия Қорғау”, и выражаем от лица АО “ГМК Казахалтын” искренние соболезнования родным и близким. Что касается пострадавшего злоумышленника, то на данный момент он вышел из тяжелого состояния и будет продолжать лечение», — прокомментировали в