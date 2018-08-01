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17:25 (мск), источник: Volga News

Житель Отрадного предстанет перед судом за убийство щенка лопатой

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Отрадного, обвиняемого в жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина вечером 3 июня во дворе многоквартирного дома по ул. Нефтяников в Отрадном из хулиганских побуждений черенком лопаты три раза ударил щенка по кличке Дина, от чего животное скончалось на месте. Местные жители сообщали, что преступление было совершено на глазах у детей.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

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