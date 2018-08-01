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17:56 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ: водитель погибших в ЦАР журналистов не имел отношения к ООН

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Водитель погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов не был предоставлен ООН или рекомендован всемирной организацией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире телеканала «Дождь».

Источник: РИА "Новости"
Появилась информация <…>, что якобы водитель россиян был предоставлен ООН или был каким-либо образом рекомендован ООН, которая имеет свое представительство на месте.
Мария Захарова ​​​​​​​
официальный представитель МИД РФ

По словам Захаровой, представители организации опровергли МИД РФ данную информацию. «Они сказали, что это неправда. Они будут эту информацию официально дезавуировать», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Во вторник посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд на территорию республики как туристический. Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ранее рассказал ТАСС, что журналист Орхан Джемаль вместе с оператором Кириллом Радченко и режиссером Александром Расторгуевым работали в ЦАР над документальным фильмом. В свою очередь Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие.

Следите за развитием темы«Убийство российских журналистов в ЦАР»
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