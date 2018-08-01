МИД РФ: водитель погибших в ЦАР журналистов не имел отношения к ООН

Появилась информация <…>, что якобы водитель россиян был предоставлен ООН или был каким-либо образом рекомендован ООН, которая имеет свое представительство на месте.

По словам Захаровой, представители организации опровергли МИД РФ данную информацию. «Они сказали, что это неправда. Они будут эту информацию официально дезавуировать», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Во вторник посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд на территорию республики как туристический. Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье «Убийство».