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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Петербуржец разобрал железную дорогу и украл 275 тонн металла

Жителя Санкт-Петербурга задержали за кражу соединительных частей железной дороги общим весом в 275 тонн. Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО.

По версии следствия, 38-летний безработный мужчина в течение месяца по вечерам отсоединял части железнодорожных путей на станции Красное село. При помощи гаечного ключа и лома он демонтировал более 275 тонн металлических изделий. Во время одной из таких вылазок петербуржца и заметили полицейские.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о краже. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2010 году в Коми задержали начальника объединения исправительных колоний, который при помощи заключенных разобрал 50 километров узкоколейной железной дороги, а затем продал рельсы на металлолом. Рельсы были проданы коммерческим учреждениям за сумму, превышающую три миллиона рублей.

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