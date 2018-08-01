Петербуржец разобрал железную дорогу и украл 275 тонн металла

По версии следствия, 38-летний безработный мужчина в течение месяца по вечерам отсоединял части железнодорожных путей на станции Красное село. При помощи гаечного ключа и лома он демонтировал более 275 тонн металлических изделий. Во время одной из таких вылазок петербуржца и заметили полицейские.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о краже. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.