Воронежец заплатил 300 тыс рублей алиментов после ареста автомобиля

Горожанин вернул 300 тыс рублей долга по алиментам после ареста автомобиля, сообщила пресс-служба УФССП по региону в среду, 1 августа. Воронежец скрывался от приставов.

Сотрудники Советского районного отдела судебных приставов (РОСП) объявили мужчину в розыск. Приставы установили, где живет мужчина, и доставили его в районный отдел, чтобы тот объяснил, почему не выплачивает алименты. Автомобиль должника — Mazda3 2012 года выпуска — обнаружили недалеко от РОСП. Приставы решили изъять имущество, о чем уведомили мужчину.