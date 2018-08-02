Воронежец заплатил 300 тыс рублей алиментов после ареста автомобиля
Мужчина скрывался от приставов.
Мужчина скрывался от приставов.
Горожанин вернул 300 тыс рублей долга по алиментам после ареста автомобиля, сообщила
Сотрудники Советского районного отдела судебных приставов (РОСП) объявили мужчину в розыск. Приставы установили, где живет мужчина, и доставили его в районный отдел, чтобы тот объяснил, почему не выплачивает алименты. Автомобиль должника — Mazda3 2012 года выпуска — обнаружили недалеко от РОСП. Приставы решили изъять имущество, о чем уведомили мужчину.
Должник выплатил 300 тыс. рублей, а также оплатил исполнительский сбор — 20 тыс. рублей. Мужчина предоставил справку об официальном трудоустройстве. Приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Постановление направили в организацию для удержания алиментов.