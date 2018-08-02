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08:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец заплатил 300 тыс рублей алиментов после ареста автомобиля

Мужчина скрывался от приставов.

Горожанин вернул 300 тыс рублей долга по алиментам после ареста автомобиля, сообщила пресс-служба УФССП по региону в среду, 1 августа. Воронежец скрывался от приставов.

Сотрудники Советского районного отдела судебных приставов (РОСП) объявили мужчину в розыск. Приставы установили, где живет мужчина, и доставили его в районный отдел, чтобы тот объяснил, почему не выплачивает алименты. Автомобиль должника — Mazda3 2012 года выпуска — обнаружили недалеко от РОСП. Приставы решили изъять имущество, о чем уведомили мужчину.

Должник выплатил 300 тыс. рублей, а также оплатил исполнительский сбор — 20 тыс. рублей. Мужчина предоставил справку об официальном трудоустройстве. Приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Постановление направили в организацию для удержания алиментов.

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