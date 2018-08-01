На месте провала на МКАД работает комиссия

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Расширенная комиссия работает на месте провала проезжей части на МКАД, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома вечером в среду.

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Мост на пересечении МКАД и Игуменского тракта в столице просел днем в среду, сотрудники ГАИ были вынуждены ограничить движение, оно по-прежнему затруднено.

«На месте происшествия работает комиссия с участием представителей Мингорисполкома, нашего предприятия, Горремавтодора и других. В подобных случаях требуется серьезное обследование. Оно продлится до глубокого вечера», — сообщил главный инженер ГП «Гордорстрой» Игорь Андрейчиков.

По его словам, расчеты могут вестись всю ночь, лишь после этого комиссия рассмотрит результаты и будет предпринимать какие-либо решения.

По словам главного инженера ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Ярослава Павловского, конкретные прогнозы делать сложно.