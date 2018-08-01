Главному подозреваемому в убийстве сына Цэрану продлили арест

Источник: Noi.md

28 июля Кишиневский буюканский суд продлил ордер на предварительный арест.

Источники в прокуратуре заявили CrimeMoldova, что «подозреваемый не признает свою вину и продолжает утверждать, что он ничего не помнит о том, что произошло».

Напоминаем, что сын политолога Анатола Цэрану Теодор Цэрану был застрелен своим соседом в ночь на 30 июня 2018 года, в квартире в столичном секторе Буюканы.

Эти двое вместе потребляли алкоголь, в какой-то момент возник конфликт. В квартире, где произошло преступление, полиция обнаружила оружие, которое подозреваемый хранил на законных основаниях.