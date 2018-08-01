Главному подозреваемому в убийстве сына Цэрану продлили арест
Борис Бабин, застреливший насмерть Теодора Цэрану, получил еще 30 суток ареста.
Борис Бабин, застреливший насмерть Теодора Цэрану, получил еще 30 суток ареста.
28 июля Кишиневский буюканский суд продлил ордер на предварительный арест.
Источники в прокуратуре заявили CrimeMoldova, что «подозреваемый не признает свою вину и продолжает утверждать, что он ничего не помнит о том, что произошло».
Напоминаем, что сын политолога Анатола Цэрану Теодор Цэрану был застрелен своим соседом в ночь на 30 июня 2018 года, в квартире в столичном секторе Буюканы.
Эти двое вместе потребляли алкоголь, в
По данному случаю возбуждено уголовное дело за убийство. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.