Жуткое ДТП в Алматы: погибла беременная женщина, еще один человек пострадал
В настоящее время на месте дорожного инцидента работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели.
В настоящее время на месте дорожного инцидента работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели.
АСТАНА, 1 авг — Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло по улице Бауыржана Момышулы в Алматы, сообщили Sputnik очевидцы.
По их словам, Toyota Corolla и Subaru Legacy двигались по Бауыржана Момышулы в северном направлении. Toyota Corolla в крайнем левом ряду, а Subaru Legacy в правом ряду.
По словам водителя Toyota Corolla, он поздно увидел рядом стоящую машину и на развороте резко вильнул рулем вправо, тем самым ударил заднюю часть автомашины Subaru Legacy. От удара машину занесло, водитель заехал на бордюр и не справился с управлением.
Автомашина несколько раз перевернулась. В результате ДТП скончалась до приезда скорой медицинской помощи беременная женщина, 1997 года рождения. Водитель также получил травмы, но от госпитализации отказался.