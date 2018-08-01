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18:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жуткое ДТП в Алматы: погибла беременная женщина, еще один человек пострадал

В настоящее время на месте дорожного инцидента работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло по улице Бауыржана Момышулы в Алматы, сообщили Sputnik очевидцы.

По их словам, Toyota Corolla и Subaru Legacy двигались по Бауыржана Момышулы в северном направлении. Toyota Corolla в крайнем левом ряду, а Subaru Legacy в правом ряду.

По словам водителя Toyota Corolla, он поздно увидел рядом стоящую машину и на развороте резко вильнул рулем вправо, тем самым ударил заднюю часть автомашины Subaru Legacy. От удара машину занесло, водитель заехал на бордюр и не справился с управлением.

Автомашина несколько раз перевернулась. В результате ДТП скончалась до приезда скорой медицинской помощи беременная женщина, 1997 года рождения. Водитель также получил травмы, но от госпитализации отказался.

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