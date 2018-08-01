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19:08 (мск), источник: Интерфакс

Следствие заподозрило владельца «Суммы» в лоббировании интересов через Шохина-младшего

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов утверждает, что следствие обвиняет его в лоббировании интересов через якобы фиктивно трудоустроенного в холдинге сына главы «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александра Шохина.

Источник: Агентство «Москва»

«Следствие пишет, что я выполнял какие-то лоббистские устремления или стремления через Дмитрия Шохина — сына Александра Николаевича Шохина. Я сам — в составе РСПП, а Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы приобрели, задолго до того, как мы ее приобрели», — заявил Магомедов в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении его ареста.

«Там указано (в материалах дела — ИФ), что Дмитрий Шохин у нас номинально числился. Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы купили в 2011 году, и компания называется FESCO. И там он работал у товарища (Сергея) Генералова лет шесть или семь — я уже не помню», — сказал бизнесмен.

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Следствие просит оставить Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда, а также экс-директора входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артура Максидова до 5 ноября.

Братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (часть 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Максидову инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества.

Никто из обвиняемых свою вину не признает.

Все три фигуранта были задержаны 30 марта и на следующий день с санкции Тверского суда заключены в СИЗО.

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

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