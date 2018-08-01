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18:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кишиневе на Северном вокзале из-за жары скончался 42-летний мужчина

Если бы помощь подоспела раньше, его удалось бы спасти.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла сегодня днем около полудня. По словам сотрудников правоохранительных органов, бездыханное тело 42-летнего мужчины было обнаружено в непосредственной близости от северного автовокзала по улице Заводской, передает protv.md.

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Мужчина направлялся на рынок, который расположен у автовокзала. С собой у него было 2 мешка, набитых кукурузой. В какой-то момент он просто рухнул на землю без сознания. Лежащего на земле мужчину заметил медицинский работник, который в этот момент проезжал мимо в троллейбусе. Молодой человек выскочил из общественного транспорта, чтобы оказать мужчине первую помощь. К сожалению, мужчина скончался.

По предварительным данным мужчина умер в результате внезапной остановки сердца. Прибывшые на место трагедии медики, констатировали смерть.

По словам Василия Добре, медицинского работника, если бы он подоспел чуть раньше мужчину удалось спасти.

Стражи правопорядка подчеркнули, что на теле скончавшегося мужчины нет признаков насильственной смерти.

Пресс-секретарь полиции Кишинева Светлана Скрипник в свою очередь отметила, что точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

Обстоятельство случившегося выясняются.

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