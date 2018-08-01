В Кишиневе на Северном вокзале из-за жары скончался 42-летний мужчина
Если бы помощь подоспела раньше, его удалось бы спасти.
Если бы помощь подоспела раньше, его удалось бы спасти.
Трагедия произошла сегодня днем около полудня. По словам сотрудников правоохранительных органов, бездыханное тело 42-летнего мужчины было обнаружено в непосредственной близости от северного автовокзала по улице Заводской, передает protv.md.
Мужчина направлялся на рынок, который расположен у автовокзала. С собой у него было 2 мешка, набитых кукурузой. В
По предварительным данным мужчина умер в результате внезапной остановки сердца. Прибывшые на место трагедии медики, констатировали смерть.
По словам Василия Добре, медицинского работника, если бы он подоспел чуть раньше мужчину удалось спасти.
Стражи правопорядка подчеркнули, что на теле скончавшегося мужчины нет признаков насильственной смерти.
Обстоятельство случившегося выясняются.