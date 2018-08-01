В Кишиневе на Северном вокзале из-за жары скончался 42-летний мужчина

Трагедия произошла сегодня днем около полудня. По словам сотрудников правоохранительных органов, бездыханное тело 42-летнего мужчины было обнаружено в непосредственной близости от северного автовокзала по улице Заводской, передает protv.md.

Мужчина направлялся на рынок, который расположен у автовокзала. С собой у него было 2 мешка, набитых кукурузой. В какой-то момент он просто рухнул на землю без сознания. Лежащего на земле мужчину заметил медицинский работник, который в этот момент проезжал мимо в троллейбусе. Молодой человек выскочил из общественного транспорта, чтобы оказать мужчине первую помощь. К сожалению, мужчина скончался.