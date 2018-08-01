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19:47 (мск), источник: БЕЛТА

Минчанин приговорен к 22 годам лишения свободы за жестокое убийство девушки

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый 8 сентября 2017 года возле одной из школ Минска в состоянии алкогольного опьянения напал на двух девушек и нанес им множество ударов колюще-режущими, острыми и тупыми предметами по разным частям тела. Первая получила тяжкие телесные повреждения, но смогла сбежать, а вторая скончалась на месте происшествия.

Во время расследования выяснилось, что обвиняемый причастен к разбойному нападению на минский магазин 23 августа 2011 года. За это его также судили вместе с напарником.

Обвиняемый признан виновным в покушении на умышленное противоправное лишение жизни двух лиц, в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, совершенном с особой жестокостью, в угрозе применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, в целях непосредственного завладения имуществом, группой лиц. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговором суда также постановлено взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших материальную компенсацию морального вреда.

Второй фигурант дела, участвовавший в разбойном нападении на магазин, признан виновным в угрозе применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, в целях непосредственного завладения имуществом, группой лиц. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года, с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, обжалован в апелляционном порядке в Верховном суде. Апелляционная инстанция ВС рассмотрит данное уголовное дело 31 августа.

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