Громкое дело о врачах-рвачах в Молдове: суд принял решение

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы высказался по делу врачей-рвачей, которых обвиняют в участии в коррупционной схеме в Республиканском диагностическом центре. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по борьбе с коррупцией, пятеро человек помещены под предварительный арест в изолятор Национального антикоррупционного центра (НАЦ), а один из обвиняемых будет содержаться под домашним арестом.

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«В отношении троих граждан выданы мандаты на предварительный арест и содержание в изоляторе НАЦ на 30 дней, в отношении одного — на 25 дней, а другого — на 20. Еще один обвиняемый будет находиться под домашним арестом 30 суток», — отметили в прокуратуре.

Глава отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра Силвиу Кондря просидит в течение 30-ти суток в изоляторе антикоррупционного центра. После оглашения решения суда ни Кондря, ни его адвокат не сделали никаких заявлений для прессы.

Ранее прокурор по борьбе с коррупцией Дорин Компан заявлял, что глава отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии рискует получить до 10 лет тюрьмы со штрафом и лишением права занимать определенные должности в течение нескольких лет. Такое же наказание ждет сообщников врача.