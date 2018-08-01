Громкое дело о врачах-рвачах в Молдове: суд принял решение
Инстанция высказалась в отношении всех задержанных в рамках спецоперации «Томограф»: что решили судьи?
Инстанция высказалась в отношении всех задержанных в рамках спецоперации «Томограф»: что решили судьи?
КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы высказался по делу
«В отношении троих граждан выданы мандаты на предварительный арест и содержание в изоляторе НАЦ на 30 дней, в отношении одного — на 25 дней, а другого — на 20. Еще один обвиняемый будет находиться под домашним арестом 30 суток», — отметили в прокуратуре.
Глава отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра Силвиу Кондря просидит в течение 30-ти суток в изоляторе антикоррупционного центра. После оглашения решения суда ни Кондря, ни его адвокат не сделали никаких заявлений для прессы.
Ранее прокурор по борьбе с коррупцией Дорин Компан заявлял, что глава отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии рискует получить до 10 лет тюрьмы со штрафом и лишением права занимать определенные должности в течение нескольких лет. Такое же наказание ждет сообщников врача.
В понедельник в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название «Томограф». В результате задержали семеро человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек. Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном. Сейчас он остается под следствием, но находится на свободе.