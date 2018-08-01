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20:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Суд продлил арест братьям Магомедовым

Тверской суд Москвы продлил арест совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и бизнесмену Артуру Максимову до 5 ноября.

Источник: Агентство «Москва»

Во время заседания стало известно о новых эпизодах в деле группы «Сумма». На уточняющий вопрос «Ъ», какие именно новые эпизоды появились в деле, следователь Николай Будило сказал: «В деле есть новые эпизоды. Какие именно, сказать не могу. Обращайтесь в пресс-службу».

Ранее в среду, 1 августа, Мосгорсуд отказался снять ареста, наложенный на активы и банковские счета еще восьми компаний в рамках расследования уголовного дела Магомедовых. Таким образом, под арестом остались счета и доли в уставных капиталах 24 компаний, подконтрольных, как считает следствие, братьям Магомедовым. «В удовлетворении апелляционных жалоб заявителя отказать», — сказала судья (цитата по «Интерфакс»).

Напомним, Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали в конце марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества. Ущерб по делу оценивается в 2,5 млрд руб.

Следите за развитием темы«Дело братьев Магомедовых»
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