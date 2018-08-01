Суд продлил арест братьям Магомедовым
Тверской суд Москвы продлил арест совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и бизнесмену Артуру Максимову до 5 ноября.
Тверской суд Москвы продлил арест совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и бизнесмену Артуру Максимову до 5 ноября.
Во время заседания стало известно о новых эпизодах в деле группы «Сумма». На уточняющий вопрос «Ъ», какие именно новые эпизоды появились в деле, следователь Николай Будило сказал: «В деле есть новые эпизоды. Какие именно, сказать не могу. Обращайтесь в пресс-службу».
Ранее в среду, 1 августа, Мосгорсуд отказался снять ареста, наложенный на активы и банковские счета еще восьми компаний в рамках расследования уголовного дела Магомедовых. Таким образом, под арестом остались счета и доли в уставных капиталах 24 компаний, подконтрольных, как считает следствие, братьям Магомедовым. «В удовлетворении апелляционных жалоб заявителя отказать», — сказала судья (цитата по «Интерфакс»).
Напомним, Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали в конце марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества. Ущерб по делу оценивается в 2,5 млрд руб.